CM – Futuro Dybala, giorni di silenzio preoccupano: “Svolta finale entro questa data”

L’Inter osserva con grande attenzione la situazione di Paulo Dybala. In scadenza con la Juventus al 30 giugno 2022, l’argentino non ha ancora l’accordo per il rinnovo di contratto. Anzi, al momento la situazione è in stand-by. Ne parla così calciomercato.com oggi: “Paulo Dybala è ufficialmente infortunato, ma questo non sposta l'attenzione dal problema più grande legato alla sua gestione. Il rinnovo di contratto è fermo e i contatti che dovevano partire dopo il cda della Juventus del 25 febbraio non si sono attivati. 7 giorni di silenzio che preoccupano. Entro metà marzo servirà una svolta finale: rinnovo o addio”, si legge.