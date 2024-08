"Le sirene arabe si fanno sentire. L'Al-Qadsiah mette sul piatto qualcosa come 20 milioni più 5 di bonus e tre anni di contratto, Dybala ascolta ma non è convinto. Rifiuta. Alla Roma offerte concrete e scritte non arrivano ma il ragionamento è evidente: il gruppo è al di sopra del singolo. Lo ha chiaramente fatto intendere De Rossi. Poi ci sono i discorsi di natura economica che riguardano lo stipendio (importante) e un contratto che si rinnoverebbe per un anno se ci fossero un certo numero di presenze. La situazione è tutta in divenire, con i tifosi che da una parte stravedono per Dybala e dall'altra si fidano sia dei Friedkin sia dell'allenatore".