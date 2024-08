Pur prendendo in considerazione questo dato che ai fini UEFA non è corretto visto che le FSR parlano di sola prima squadra, il rapporto SquadCost/ricavi 22/23 era al 67,5% e quindi già al di sotto della soglia del 70% prevista a regime.

Una prima parte con le operazioni già concluse e abbiamo un -7 milioni. Una seconda evidenziata in giallo con quelle che devono essere concluse e che incidono per 8 milioni come possiamo vedere.

Discorso a parte merita il giallo di Correa. La logica (e gli spifferi) dicono che sia stato svalutato per una cifra importante (diciamo 6/7 milioni) nel 23/24, il che implicherebbe già un risparmio a prescindere. Se non l’hanno fatto il motivo può essere uno solo, non alzare il deficit previsto di ulteriori 6/7 milioni per non doverli coprire.