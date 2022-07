Tuttosport: “Se Dybala non è oggi all’Inter è perché si è messo di mezzo Lukaku”

L'Inter non molla Paulo Dybala, nonostante l'argentino sia, di fatto, in stand-by finché Sanchez non lascerà Appiano

Matteo Pifferi

L'Inter non molla Paulo Dybala, nonostante l'argentino sia, di fatto, in stand-by finché Sanchez non lascerà Appiano. Tuttosport sottolinea come la Joya non sia ancora all'Inter per un altro motivo:

"Se Dybala non è ancora un giocatore dell’Inter è perché ci si è messo di mezzo Lukaku: senza la trattativa da lui condotta in prima persona per liberarsi dal Chelsea, la Joya sarebbe la stella polare della campagna acquisti nerazzurra. Ulteriore dimostrazione di quanto Big Rom tenga all’Inter, la decisione di decurtarsi qualche giorno di vacanza per presentarsi alla Pinetina già venerdì, quando (forse non è un caso) rimetterà piede nel centro sportivo pure Lautaro Martinez (insieme a Correa). Quello sarà il giorno della LuLa", spiega il quotidiano.