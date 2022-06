Dybala, rumors non confermati dalla Premier. “Solo Inter, tutto porta a pensare che…”

Paulo Dybala e l’Inter. Promessi sposi secondo alcuni, ma è ancora presto: mancano ancora dei dettagli per definire il suo arrivo

Paulo Dybala e l’Inter. Promessi sposi secondo alcuni, ma è ancora presto: mancano ancora dei dettagli per definire l’arrivo dell’argentino in nerazzurro e oggi il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione: “L’argentino oggi sarà tra i protagonisti dell'amichevole contro l'Estonia: non è indicato tra i titolari, ma entrerà nella ripresa. In Inghilterra scrivono che sulle sue tracce ci sono Tottenham e Arsenal, voci al momento non confermate dall'entourage del calciatore che continua a pensare all'Inter. Un'opportunità professionale importante che vorrebbe dire ritrovare Marotta, ma anche fare uno sgarbo ai tifosi juventini. Il club nerazzurro lo tenta e lo tiene d'occhio, pensando all'affondo definitivo. Quando arriverà il momento del sì o del no? Magari presto e tutto porta a pensare che sarà un sì…”, si legge.