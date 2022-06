Inter, Dzeko in uscita? Una clamorosa indiscrezione lo porta alla Juventus

Edin Dzeko può dire addio all’Inter in estate. La dirigenza lavora al doppio colpo Dybala-Lukaku e il bosniaco è considerato in uscita

Edin Dzeko può dire addio all’Inter in estate. La dirigenza lavora al doppio colpo Dybala-Lukaku e il bosniaco è considerato in uscita. “Una clamorosa indiscrezione lo porta verso la Juventus, a caccia di un attaccante per allungare le rotazioni offensive. E il bosniaco potrebbe rappresentare l’occasione giusta”, sottolinea oggi Libero. Dopo una sola stagione, Dzeko può dunque dire addio all’Inter.