Inter, Dzeko posa con alcuni membri della Curva Nord: manca solo l’ufficialità

Il bosniaco ha posato in serata con alcuni rappresentati della Curva Nord interista: manca solo l'annuncio ufficiale

Edin Dzeko all’Inter, ormai ci siamo. Dopo le visite mediche, il bosniaco si è recato ad Appiano Gentile per conoscere il nuovo allenatore Simone Inzaghi e tutti i compagni di squadra. In precedenza, il centravanti aveva pranzato con la dirigenza al gran completo. Come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, Dzeko ha già postato con alcuni esponenti della curia nerazzurra. Si attende solo l’annuncio ufficiale dell’Inter ora.