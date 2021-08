CdS – Dzeko-Inter, indennizzo alla Roma. Il suo arrivo “conserva due acquisti”

Il quotidiano romano parla dell'accordo trovato tra l'attaccante e il club nerazzurro per il suo trasferimento a Milano

Anche il Corriere dello Sport dà per fatto l'accordo tra Inter e Dzekoper l'arrivo del calciatore a Milano. L'attaccante bosniaco si è scambiato una promessa con la proprietà della Roma: "che lo avrebbero liberato se avesse trovato una società, di suo gradimento, che gli avesse offerto un biennale". E il club nerazzurro gli ha offerto un biennale da 5.5 mln a stagione. "Mourinho non vorrebbe perdere il giocatore a pochi giorni dall'inizio della Serie A. Ma l'agente del calciatore, Lucci, lavora per far rispettare la promessa fatta al calciatore".