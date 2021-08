Dzeko-Inter, ci siamo: “I due veri motivi dietro all’addio alla Roma”

Cosa c'è dietro alla scelta del bosniaco, pronto a lasciare la Capitale per diventare un nuovo giocatore nerazzurro

Lo svela Calciomercato.com: “La Roma aveva deciso di puntare su Dzeko in quest’ultima stagione ma con una promessa: in caso di interesse di un top club Edin avrebbe avuto carta bianca per andarsene. L’alternativa? Prolungare il contratto fino al 2023 a cifre molto simile a quelle che percepisce ore. Praticamente i 6 milioni promessi dall’Inter. La Roma ha deciso di dire no per due motivi: il primo legato all’età e al rendimento recente di Dzeko, il secondo per i problemi che sono nati lo scorso anno. In primis all’inizio del campionato quando l’attaccante non è nemmeno partito per Verona alla prima giornata perché sperava di andare alla Juve. Poi a gennaio quando c’è stato lo scontro epico con Fonseca che ha portato alla trattativa di scambio con Sanchez e alla perdita della fascia da capitano. Tenerlo in rosa da scontento sarebbe di nuovo controproducente”, si legge.