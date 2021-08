Dzeko-Inter? Non ancora: il bosniaco a Trigoria per l’allenamento con la Roma

Il bosniaco si è presentato regolarmente al centro sportivo giallorosso oggi per la seduta in programma nel pomeriggio

Dopo aver passato la mattinata coi suoi figli, Edin Dzeko si è diretto nel pomeriggio al centro sportivo di Trigoria per l’allenamento in programma oggi con la Roma. Come riportato da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, l’attaccante è arrivato a Trigoria regolarmente, come tutti i tesserati della Roma per la ripresa degli allenamenti. L'Inter lo aspetta (c'è già l'accordo sul biennale da circa 6 milioni), ma prima i giallorossi vogliono trovare il sostituto del bosniaco.