Dzeko attende l’Inter, niente visita a Trigoria: per le sue ultime ore a Roma…

Il bosniaco non ha varcato i cancelli del centro sportivo oggi: ha passato così la mattinata in attesa dell'Inter

Non si è visto questa mattina a Trigoria Edin Dzeko. Ha fatto visita al centro sportivo giallorosso la moglie del bosniaco, ma non lui. Così il Corriere dello Sport ha raccontato la prima parte di giornata dell’attaccante, pronto a trasferirsi all’Inter: “Dzeko è rimasto nella sua villetta a Casal Palocco insieme ai figli. "Adesso starò con i miei bambini che non vedo da due settimane", aveva detto ieri una volta sbarcato a Ciampino. È rimasto per gran parte della mattinata con loro, poi è uscito a piedi per una passeggiata nei luoghi simbolo del suo quartiere in cui ha vissuto per sei anni. Una passeggiata al parco poco distante, poi un caffè nel bar storico di Casal Palocco, dove nessuno ha mai disturbato il centravanti per foto o autografi. Edin si sta godendo le sue ultime ore a Roma, prima di partire per Milano e cominciare una nuova avventura”, si legge.