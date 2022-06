Padovan: “Via Morata dalla Juve? Occhio al vecchio pallino Dzeko”

A Skysport, Giancarlo Padovan ha parlato dell'attacco della Juventus in chiave futura. E se ci sono dubbi sulla possibilità che venga riscattato Alvaro Morata alle condizioni poste dall'Atletico Madrid al momento del prestito, il giornalista suggerisce di stare attenti ad una pista. Morata è un giocatore ben dotato, Allegri perde un fedelissimo. Non fa più la differenza con i gol, ma con il numero di giocate, per come gioca dietro la linea della palla, con l'impegno, la dedizione, la disciplina. Se la Juve non terrà Morata attenti a Dzeko perché è un vecchio pallino. E forse, se arriverà davvero Lukaku come sembra, non avrà più posto all'Inter», ha riferito.