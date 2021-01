Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, per il momento per il futuro di Dzeko resiste solamente la pista Juventus in Italia. L’Inter chiuderà il mercato senza nessun acquisto mentre in uscita permane uno spiraglio per il futuro di Eriksen. Su Dzeko, Pedullà ha confermato quanto detto anticipatamente nei giorni scorsi: un intermediario ha proposto Dzeko al PSG in cambio di Icardi o Kean ma Leonardo ha risposto picche.