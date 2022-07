Sky – Dzeko, ribadita volontà di restare all’Inter. Non è sul mercato e con Lukaku…

Il bosniaco non vuole lasciare Milano nonostante venga accostato a diversi club all'estero e in Italia

Dzeko non ha la minima intenzione di muoversi dall'Inter nonostante venga accostato a diversi club in Italia e all'estero. E la società nerazzurra aveva ribadito nei giorni scorsi che poteva restare. Il bosniaco ha ribadito oggi al suo agente che non ha nessuna intenzione di lasciare Milano nonostante l'arrivo di Lukaku .

Anzi per lui l'arrivo del belga è una motivazione in più e spera di poter fare ancora meglio rispetto alla passata stagione. A Skysport, Di Marzio ha tolto quindi il bosniaco dal mercato per piena volontà dell'attaccante e per massima fiducia e stima da parte della società. Ha capito e ha accettato il suo ruolo in un attacco ancora più competitivo dopo l'arrivo di Romelu.