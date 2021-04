Dzeko-Roma, risoluzione del contratto in vista. Occasione a zero per l’Inter?

L'attaccante bosniaco potrebbe lasciare la Capitale con un anno di anticipo: settimana prossima vertice con l'agente

Fabio Alampi

Le strade di Edin Dzeko e della Roma potrebbero dividersi a fine stagione, con un anno di anticipo sulla naturale scadenza dl contratto: l'attaccante bosniaco, entrato in conflitto con l'allenatore Fonseca, non è più al centro del progetto giallorosso, e il suo ingaggio (7,5 milioni annui) pesa e non poco sulle casse capitoline. L'ipotesi che si fa strada, secondo La Gazzetta dello Sport, è quella della risoluzione consensuale del contratto:

"La volontà della società sarebbe quella di arrivare a una separazione consensuale a fine stagione. Anche grazie alla vetrina europea le pretendenti non dovrebbero mancare per Dzeko, solo fino a pochi mesi fa corteggiato da Juve e Inter. Il suo ingaggio (circa 7.5 milioni netti fino al 2022) è assai pesante per la Roma, che avrebbe in animo di rescindere consensualmente il contratto col bosniaco per consentirgli di accasarsi altrove. Se ne parlerà magari la prossima settima, visto che in programma un incontro col suo agente Lucci".

Occasione a parametro zero

Nel caso si arrivasse a una risoluzione del contratto tra le parti, il nome di Edin Dzeko potrebbe tornare di grande attualità per tanti club alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Tra questi anche l'Inter, che in più occasioni ha provato a portare a Milano l'attaccante bosniaco: l'ultima nel corso dello scorso mercato invernale, quando venne imbastito uno scambio con Alexis Sanchez. L'affare poi sfumò, ma la possibilità di arrivare a un elemento del valore di Dzeko (da sempre pupillo di Conte) potrebbe riaccenderre l'interesse nerazzurro.