Repubblica – Dzeko-Juve? “Si fantastica di uno scambio con questo giocatore all’Inter”

Un’ipotesi di scambio sull’asse Inter-Juventus. Ne parla oggi La Repubblica dopo i rumors sull’apprezzamento dei bianconeri per Edin Dzeko per ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Ecco quanto evidenziato oggi dal quotidiano: “Offerte vere per Dzeko non ne sono arrivate, al massimo si fantastica di un improbabile scambio con Cuadrado”, si legge sul quotidiano. Già nei mesi scorsi il colombiano era stato accostato ai nerazzurri.