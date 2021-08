Dzeko torna a Roma: “Ora vado dai miei bimbi. Domani a Trigoria? Vediamo, step by step”

Le parole dell'attaccante bosniaco, rientrato proprio in queste ore nella Capitale e in attesa di trasferirsi in nerazzurro

Alessandro Cosattini

Le ultime ore di Edin Dzeko da attaccante della Roma, prima del passaggio all’Inter. Il bosniaco è atterrato questa sera attorno alle 19.30 a Ciampino dopo i due giorni liberi trascorsi a Dubrovnik, in Croazia. L’attaccante è sbarcato insieme alla moglie Amra e ha parlato in chiave futuro.

Queste le sue parole nel video di Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport: "Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane per il ritiro in Portogallo. Domani a Trigoria? Vediamo. Step by Step”. Lo attende l’Inter: pronto un contratto biennale da circa 6 milioni di euro a stagione. La Roma prima vorrebbe trovare il sostituto, per poi liberare Dzeko di fronte a un indennizzo di circa 2 milioni.