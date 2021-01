Dzeko amatissimo da Conte. “Ma l’Inter sta facendo un’altra valutazione tecnica”

Sono in corso ragionamenti importanti in viale della Liberazione: la possibilità di un approdo di Edin Dzeko a Milano ora è più viva che mai. E oltre all’aspetto economico, spiega La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri stanno riflettendo su un altro aspetto: “All’Inter si fanno anche valutazioni tecniche: Dzeko, amatissimo da Conte ma ingombrante, toglierebbe ossigeno e forse spazio a Lautaro, in odore di rinnovo. E i nerazzurri sono soddisfatti dell’equilibrio tra le punte titolari e dell’efficacia del reparto offensivo, il migliore della A (45 gol). Semmai servirebbe più cinismo e su questo Edin aiuterebbe”.