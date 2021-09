CM – Inter, svolta sul mercato tra passato e futuro. Con una sola eccezione

La dirigenza nerazzurra ha le idee chiare sul mercato per la prossima stagione: delineato il nuovo progetto

L'Inter inizia e pensare al futuro e al mercato che sarà, dalla finestra di gennaio in poi. Pronta una nuova strategia, come sottolineato oggi anche da Calciomercato.com: "L'Inter guarda al futuro e progetta un mercato... differente rispetto al passato. Ragionando in prospettiva, l’idea del club è quella di abbassare sempre di più l’età media della squadra e, soprattutto, di quella delle seconde linee. È un progetto che non è stato possibile attuare quest'estate, ma che è condiviso con Inzaghi. L'unica eccezione? Dzeko, chiesto per sostituire Lukaku dopo l'addio improvviso del belga", si legge.