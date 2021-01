Di Marzio – Llorente all’Udinese, il Benevento stringe per Eder: i dettagli

Fernando Llorente è ad un passo dall’approdare all’Udinese e ciò spinge il Benevento, anch’esso alla ricerca di un attaccante, a puntare su Eder. A riportarlo è Gianluca Di Marzio che conferma come anche in giornata ci siano stati i contatti tra l’ex Inter e Sampdoria e il club giallorosso per dare a Inzaghi un attaccante esperto. Oltre ad Eder, un’altra opzione per il Benevento è Cutrone, in uscita dal Wolverhampton. Con Eder, l’ipotesi Pinamonti-Benevento potrebbe definitivamente tramontare.