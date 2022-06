Ad Salernitana: “Ederson? Dialoghi con l’Inter qualche giorno fa, ecco il prezzo”

L’Inter sulle tracce di Ederson. I rumors risalgono a qualche giorno fa e Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha parlato così su Twitch del futuro del brasiliano: “Ederson-Inter? In questo momento è un giocatore molto appetibile. Diciamo che non c'è nessuna proposta formale, abbiamo molte suggestioni tra cui quella dell'Inter di qualche giorno fa. 20 milioni per Ederson? Sì, la valutazione che abbiamo messo sul tavolo per il calciatore si avvicina a questa cifra, ma non abbiamo aperto alcuna negoziazione, solo dialoghi tra cui quello con l’Inter”, le sue parole al canale di calciomercato.it.