Gds – Emerson-Inter, via spianata con Chilwell. E c’è un dolce piano B per i nerazzurri

Il Chelsea ha rotto gli indugi ed è pronto a chiudere col Leicester per Chilwell. Una mossa che dà il via libera alla partenza di Emerson Palmieri, primo obiettivo dell’Inter per la fascia sinistra. “Emerson Palmieri è di troppo nella rosa di Lampard e nelle prossime ore finirà sul mercato. L’Inter lo cerca da gennaio su richiesta precisa di Conte, che lo ha allenato in Nazionale, e dopo l’Europa League farà la sua mossa. Anche la Juve negli ultimi mesi ha fatto più di un sondaggio per l’italo brasiliano gradito a Sarri, ma il cambio allenatore ha messo tutto in discussione. Toccherà a Pirlo valutare la candidatura di Emerson Palmieri e questa attesa può dare un vantaggio all’Inter“, spiega la Gazzetta dello Sport

“La Juventus monitora sempre la situazione e potrebbe tornare prepotentemente in corsa in caso di cessione di Alex Sandro. Anche la valutazione da 30 milioni che fa il Chelsea è destinata a scendere ora che pare non esserci più spazio per Emerson Palmieri nelle idee di Lampard e l’ex romanista diventa sempre più appetibile per Inter e Juve. E curiosamente la seconda scelta dei nerazzurri per un innesto sulla fascia sinistra porta a Marcos Alonso, compagno di Emerson a Londra e vecchia conoscenza della Serie A. Lo spagnolo sembra un passo avanti nelle idee del Chelsea e al momento non è in discussione. Nel caso si aprisse uno spiraglio sarebbe un dolce piano B per l’Inter”.

(Gazzetta dello Sport)