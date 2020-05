Emerson Palmieri: “Conte fantastico. Ritorno in Italia in futuro? Può succedere ma…”

Emerson Palmieri, terzino del Chelsea ed obiettivo di mercato dell’Inter di Antonio Conte, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Quanto è stato importante Spalletti per te?

Tutte le volte che parlo di lui lo devo soltanto ringraziare: quando avevo bisogno, mi ha sempre protetto. E’ stato come un padre per me, mi ha dato tutto il supporto di cui avevo bisogno. Poi quando hai la confidenza di un allenatore così, è tutto più facile.

Il Chelsea?

Quando sono arrivato c’era Conte, sono stato con lui sei mesi. E’ stato più facile arrivare con un allenatore italiano per ambientarmi.

Sogni di tornare in Italia?

Mi sono trovato benissimo in Serie A, anche per la cultura, e per questo ho scelto la Nazionale italiana: non è un sogno, è una cosa che può succedere. Però sono molto felice in Inghilterra, ho due anni di contratto e sono molto tranquillo.

Il tuo idolo da bambino?

Da piccoli si guarda sempre chi fa gol: l’idolo è sempre stato Ronaldo il Fenomeno.

Le differenze tra Sarri e Spalletti? Con chi ti sei trovato meglio?

Con Spalletti c’è più un rapporto di amicizia, ci parli sempre: con Sarri è più una cosa sul campo, ma è una persona bellissima e ha un cuore gigantesco. In campo sono molto intelligenti, si assomigliano: Sarri è più tattico, Spalletti ci tiene molto, ma lascia più divertirsi negli allenamenti. Chi si arrabbia di più? Sarri senza dubbio.

Ti ha dato di più Conte o Sarri?

Da Conte ho imparato tanto in cinque mesi: è un allenatore che ha dimostrato di essere fantastico. Però Sarri, per il tempo in cui abbiamo lavorato insieme e per i risultati.

Mancini?

Ha creato un ambiente bellissimo, si sta bene: ti lascia tranquillo e ti toglie le pressioni. Il tempo a Coverciano con lui passa in fretta.