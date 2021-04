In Spagna – Emerson Royal, Inter alla finestra. In fila si è messo anche Mourinho

Il tecnico portoghese avrebbe chiesto ai dirigenti del Tottenham il giocatore che è in comproprietà tra Betis Siviglia e Barcellona

Di lui si era parlato come contropartita che il Barcellona avrebbe proposto all'Inter per avere Lautaro Martinez. Parliamo di Emerson Royal un giocatore che i blaugrana hanno preso in collaborazione con il Betis nel gennaio del 2020. Il terzino, classe 1999, fa parlare di sé in Spagna. La buona stagione che sta facendo con il Betis Siviglia ha attirato l'attenzione dei grandi club.