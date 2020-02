Ex ag. Emre Mor: “Con l’Inter era tutto fatto, ecco perché saltò. La telefonata di Lucescu…”

Un’intervista, rilasciata alla testata turca hurriyet.com.tr, per spiegare nel dettaglio i motivi che fecero saltare la trattativa per il passaggio, nell’estate del 2017, di Emre Mor all’Inter. Muzzi Ozcan, ex agente del giocatore, ha infatti dichiarato:

TRATTATIVA SALTATA – “Il Borussia Dortmund ha deciso di vendere Emre Mor. Ho anche portato loro un’offerta di 15 milioni di euro dall’Inter. L’accordo è stato raggiunto e così siamo andati a Milano per parlare dei dettagli del contratto. Non ci sono stati problemi, abbiamo firmato il protocollo preliminare. Ho tutti i documenti. Poi sono tornato e ho parlato con Emre. Avrebbe quasi raddoppiato la somma che guadagnava a Dortmund. Ha accettato immediatamente. Ho riferito all’Inter che il giocatore aveva accettato la proposta. Dopodiché, però, l’Inter ci ha chiesto alcuni giorni. Volevano discutere il metodo di pagamento con il Borussia Dortmund. Intendevano negoziare i termini di pagamento in modo da non rimanere bloccati sul Fair Play finanziario“.

COMMISSIONE – “Un giorno ho ricevuto una chiamata dall’Inter: ‘Il Dortmund vuole più soldi di quanto abbiamo concordato in precedenza’, mi dissero. Ci sedemmo di nuovo al tavolo. Ho rinunciato alla mia commissione in modo che il contratto di Emre Mor non venisse toccato. Il Borussia Dortmund mi avrebbe già dato una quota del 15% sulla vendita. L’Inter era d’accordo“.

REFERENZE – “L’Inter ha parlato con 6-7 allenatori del trasferimento di Emre Mor. Di tutti i suoi ex tecnici, solo uno di loro ha dato un’opinione positiva, Fatih Terim. Gli altri hanno tutti espresso parole negative. Ho detto a Emre che lo avevano fatto perché aveva preferito la nazionale turca a quella danese. Mi hanno detto che avevano un po’ paura di questo trasferimento. Ho anche garantito per Emre Mor, sostenendo che non c’erano problemi a Dortmund. Ogni giocatore ha un difetto. Neanche Emre Mor è un calciatore perfetto“.

LUCESCU – “Durante il nostro incontro con l’Inter, Mircea Lucescu aveva appena assunto la guida della squadra nazionale turca. Ha organizzato un incontro con giocatori turchi che giocavano all’estero: Ömer Toprak, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Emre Mor e altri. Siamo andati tutti a Düsseldorf per questo incontro. Siamo andati, ma abbiamo dato un’occhiata, non c’è Lucescu, c’è Tayfur Havutçu. Tayfur Hodja ci ha detto; “Lucescu ha avuto un lavoro urgente, è volato a Dortmund’ (…) Mi dissero che Lucescu voleva parlare con Emre. Parlarono in inglese. Lucescu ha detto a Emre Mor di lasciarmi. Io nei giorni successivi chiesi a Lucescu di parlare con l’Inter e intercedere per il trasferimento di Emre Mor, dato che è molto amato come ex allenatore nerazzurro a Milano. Pochi giorni dopo, Emre ha detto che voleva che mettessimo fine alla nostra relazione manageriale. Quando ho chiesto perché, mi ha detto che il trasferimento dell’Inter dipendeva da me. Poi, ho scoperto che a dirgli quelle cose era stato proprio Lucescu“.

(Fonte: hurriyet.com.tr)