Libero – Inter, via Brozovic? Eriksen cambia ruolo e Inzaghi avrebbe il suo pupillo

L'edizione odierna di Libero prova a delineare quella che potrebbe essere l'Inter del futuro, tra cessioni e nuovi acquisti

L'edizione odierna di Libero prova a delineare quella che potrebbe essere l'Inter del futuro. L'Inter è destinata a cambiare meno della Juve e la scelta di Inzaghi sottintende una continuità tattica (3-5-2) rispetto all'era Conte. "Zhang ha imposto un mercato in attivo per almeno 60 milioni, l’Inter ha bisogno di una cessione illustre che generi plusvalenza. Hakimi , l’unico al momento oggetto di offerte, potrebbe non bastare perché il suo ammortamento è paria circa 40 milioni. Ma se il Psg dovesse alzare intorno ai 70 milioni (ieri sera si parlava di 60, con trattativa avanzata), potrebbe essere il primo a partire", spiega il quotidiano.

Il secondo indiziato a partire, sempre secondo Libero è Brozovic, sia per il contratto in scadenza nel 2022 ma anche per il peso quasi nullo a bilancio, che darebbe una plusvalenza quasi netta. "Eriksen a quel punto virerebbe nel ruolo di regista e ci sarebbe margine per accontentare Inzaghi col pupillo Luis Alberto, Lotito permettendo, con Leiva come rincalzo del danese e gli svincolati Radu e Maksimovic per la difesa (via Kolarov, Ranocchia e D’Ambrosio)", aggiunge il giornale.