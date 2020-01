Mercato Inter, Eriksen o Vidal? Biasin: “La sensazione è che in questo momento…”

Intervenuto a Tiki Taka, il giornalista Fabrizio Biasin ha analizzato così il girone d’andata dell’Inter:

“Per l’Inter il bilancio è straordinario. Questa è una squadra con 46 punti e nessuno si sarebbe immaginato questo tipo di resa. Non è una squadra perfetta ma il mercato porterà giocatori ma questo è un gruppo che funziona. E poi non mi ricordo così tante giornate senza questioni extra-calcio, il problema è che bisogna fare i conti con la Juventus”.

MERCATO – “Non bisogna neanche esagerare (prendendo tanti giocatori, ndr) perché il gruppo ha dimostrato che vale. Se ne prendi 5, ne devi mandare via 5. Aspetterei prima di mandare via questi. La sensazione è che per Eriksen in questo momento dipenda dall’Inter, per Vidal invece dal Barcellona“.

ELIMINAZIONE CHAMPIONS – “Questa è una squadra che sta costruendo ed è in crescendo, ci vuole pazienza. E’ normale inciampare ogni tanto in un processo di crescita”.