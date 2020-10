In Francia – Eriksen-Conte, manca la scintilla. Due squadre pronte a portarlo via dall’Inter

Dopo le ultime dichiarazioni, il futuro di Christian Eriksen all’Inter appare sempre più nebuloso. Il centrocampista danese non è riuscito fin qui a scalare le gerarchie di Antonio Conte e il suo impiego non è quello sperato al momento del suo arrivo a Milano lo scorso gennaio. Ecco perché, secondo quanto riportato in Francia, non è affatto da escludere una sua partenza già nella prossima finestra di mercato invernale, proprio a gennaio del 2021. Le10Sport, infatti, sostiene che sia Paris Saint-Germain che Bayern Monaco stiano monitorando attentamente la situazione dell’ex Tottenham.

Nello specifico, Leonardo, dg del PSG e grande estimatore del giocatore, aveva già provato a prenderlo in estate, anche se poi non se ne fece nulla. La concorrenza del Bayern, però, si preannuncia piuttosto agguerrita.

(Fonte: le10sport)