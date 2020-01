Sky – Eriksen sarà un giocatore dell’Inter: non c’è ancora l’intesa col Tottenham, il Barça…

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. Al momento non è stata ancora raggiunta l’intesa tra il club nerazzurro e il Tottenham ma il danese è prossimo a diventare nerazzurro.

L’interesse del Barcellona potrebbe essere una notizia ad hoc per smuovere l’Inter. L’intermediario presente a Milano ha fatto capire all’Inter che c’è la possibilità di chiudere ad una cifra inferiore ai 20 milioni di euro richiesti inizialmente da Levy. Ed è per questo motivo che l’Inter non ha ancora trovato l’intesa con il Tottenham.

(Gianluca Di Marzio, Sky Sport)