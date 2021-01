Sky – Nessuna offerta per Eriksen. Ma nessuna sorpresa e il motivo è chiaro. L’Inter…

«Non sono sorpreso che non ci siano offerte per Eriksen». Luca Marchetti, a Skysport, ha parlato del danese e ha spiegato: «Non mi sorprende perché quando un giocatore è evidente che è sul mercato e ha costi importanti, chi lo vuole si fa vedere negli ultimi giorni per strappare le condizioni migliori. Solitamente o lo prendi subito per strapparlo alla concorrenza o a fine mercato per prenderlo a condizioni migliori. Al momento l’Inter non pone condizioni particolari per la cessione del danese. Si lavorerà anche per andare a rimpiazzarlo qualora il calciatore dovesse poi essere eventualmente ceduto negli ultimi giorni di mercato. Sarà aperta la riflessione sul prendere un attaccante o un centrocampista. Il mercato nerazzurro non dipende solo da Eriksen, c’è anche l’addio di Pinamonti da considerare».

(Fonte: SS24)