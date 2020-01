Sky – Inter, per Eriksen si allungano i tempi: ecco perché. Politano e Llorente…

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Matteo Politano. Secondo quanto riferisce Sky Sport, oggi c’è stato un contatto telefonico tra gli agenti del giocatore e la dirigenza del Napoli, la richiesta di Politano è già nota alla società partenopea, quando si vedranno sarà per cominciare a mettere per iscritto queste volontà. C’è la possibilità concreta che Llorente possa entrare nella trattativa. Per quanto riguarda Eriksen, i tempi potrebbero allungarsi perché il Tottenham continua a essere molto rigido sulla valutazione dei 20 milioni di euro. Il tentativo di mediazione oggi potrebbe non bastare da parte dell’agente. Comunque l’operazione non è a rischio.

(Sky Sport)