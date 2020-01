Eriksen a Milano Inter-Cagliari? Libero: “In ogni caso nessuna passerella, ‘no’ di Conte che…”

“Christian Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. Sbarcherà a Milano lunedì per le visite mediche, già prenotate dal club nerazzurro, ma potrebbe anticipare l’arrivo a domani per assistere a Inter-Cagliari. Nel caso, non è prevista alcuna passerella: Conte ha bandito le distrazioni, e poi non sono permessi movimenti azzardati prima dell’ufficialità”. Apre così l’articolo di Libero in merito alla trattativa ormai chiusa tra Inter e Tottenham per Eriksen. Il danese è pronto ad iniziare la sua avventura in nerazzurro e ha scelto l’Inter rinunciando a parte dell’ingaggio che gli sarebbe spettato dal Tottenham. Una scelta che testimonia l’appeal ritrovato dei nerazzurri, ormai pronti ad abbracciare il nuovo acquisto.