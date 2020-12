Pochettino, tentazione Eriksen al PSG. “La formula giusta per convincere l’Inter. E Paredes…”

Manca solamente l’ufficialità ma ormai Mauricio Pochettino è da considerare il nuovo allenatore del PSG dopo l’esonero, ormai imminente di Thomas Tuchel. Tale avvicendamento sulla panchina dei parigini può avere ripercussioni anche sull’Inter.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Pochettino nelle prossime ore si confronterà con il DS Leonardo anche sul tema mercato. “La tentazione di Pochettino è Eriksen, che piace anche all’Arsenal. […] Può rivelarsi il rinforzo giusto in vista della sfida con il Barcellona negli ottavi di Champions”, scrive il quotidiano.

Il CorSport, poi, aggiunge anche i dettagli: “Il danese è stato bocciato da Conte, l’Inter lo cederà, Pochettino sarebbe felice di ritrovarlo a Parigi. L’idea è quella di provare a ottenere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto: formula già scelta in estate da Leonardo, nel rispetto di un budget condizionato dal Covid, per prendere Florenzi, Kean, Rafinha e Danilo Pereira. Dipenderà dalla risposta dell’Inter. In fase di studio anche uno scambio tra Eriksen e Paredes”, chiosa il quotidiano.