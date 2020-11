Eriksen, veto chiaro. Ma l’Inter ha già il prescelto a sorpresa: “Lo corteggiava già un anno fa”

La questione andrà avanti fino alla sessione di mercato di gennaio: Christian Eriksen è ormai ad un passo dall’addio all’Inter. Il giocatore, non adatto al modo di giocare di Antonio Conte, dovrà però essere prontamente sostituito e l’inter, spiega Tuttosport, ha già in mente un nome preciso al suo posto: “Il prescelto potrebbe essere una mezzala che unisca qualità e capacità di inserirsi negli spazi. identikit che risponde al nome di Rodrigo De Paul che l’Inter già corteggiava un anno fa di questi tempi.

Però, per rendere fattibile l’operazione, serva che un club compri Eriksen, soluzione peraltro più gradita al danese che non vorrebbe entrare in uno scambio senza garanzia sul futuro. L’Inter, in tal senso, guarda al Real Madrid, al Manchester United e pure al Paris Saint-Germain che potrebbe pure giocarsi la carta Paredes. Con l’Arsenal invece si potrebbe parlare di uno scambio che abbia come contropartita Xhaka”, si legge.