Eriksen: “Ho diverse proposte per il futuro, valuterò. E spero di giocare in CL”

Il calciatore danese valuta le offerte che gli sono arrivate dopo aver giocato negli ultimi mesi nel Brentford

Eriksentornerà a incrociare il cammino di Conte? Perché succeda dovrebbero verificarsi due condizioni: l'allenatore dovrebbe rimanere al Tottenham anche nella prossima stagione (nonostante le voci di addio) e Chris dovrebbe tornare a giocare per gli Spurs. Da tempo in Inghilterra si parla del possibile ritorno agli Spurs dell'ex Inter. E lui, dopo l'esperienza al Brentford, ha dichiarato: «Quando c'è da scegliere entrano in campo diversi fattori e anche i club devono fare delle valutazioni. Ho ricevuto offerte e mi sono state date diverse opzioni, che ovviamente prenderò in considerazione e prenderemo una decisione in base alle valutazioni che faremo. Mi piacerebbe giocare ancora in Champions League, ma non sarà criterio unico per la valutazione del mio prossimo club».