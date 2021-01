In Spagna – Inter, Eriksen si offre a Real Madrid e Atletico. “Ma ad oggi non è una priorità”

Quale potrà essere il futuro di Christian Eriksen? Se l’ipotesi PSG, al momento, sembra un po’ più fredda, in Spagna iniziano a parlare di Real Madrid e Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato da Marca, infatti, l’Inter e il giocatore cercano una soluzione e, per questo, Eriksen si è offerto alle due squadre di Madrid. “La priorità di entrambe, però, non sembra essere il danese al momento”, scrive Marca.

Come sottolinea il portale spagnolo, i conti dei due club di Madrid obbligano a non lasciarsi andare a spese eccessive durante il mercato. “E i blancos hanno già detto no all’ex Tottenham un anno fa e ora la storia si ripete. O almeno, per ora, l’offerta non è stata presa in considerazione”, conferma Marca.