Eriksen ieri senza volerlo ha confermato che qualcosa di grosso con l’Inter bolle in pentola

Quelli giocati da ieri contro il Liverpool potrebbero essere stati gli ultimi minuti di Christian Eriksen con la maglia del Tottenham. Anche e soprattutto per l’accordo raggiunto, secondo la Gazzetta dello Sport, con l’Inter. E a confermare che qualcosa bolle in pentola con i nerazzurri potrebbe essere stato proprio il centrocampista danese, dato che ieri sera, a match finito, in zona mista è scappato via come un razzo, senza rispondere alle domande dei giornalisti. Segno evidente che c’è tanta carne al fuoco. Scrive la rosea:

“L’ultima partita di Christian Eriksen i 69 minuti giocati contro il Liverpool? Potrebbe essere, oppure no, chissà. Il giocatore danese in zona mista scappa come un razzo. In conferenza stampa, Mourinho dribbla le domande sul mercato, Piatek compreso, come il migliore degli slalomisti: «Parliamo di chi ha giocato e di chi ha un bel futuro come Tanganga». Detto che sarà contento delle sue parole l’agente italiano del difensore, Roberto De Fanti, si torna alla casella di partenza: come finirà il tormentone Eriksen dopo l’accordo del giocatore con l’Inter?“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)