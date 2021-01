Inter, colpo di scena Eriksen? CorSera: “Potrebbe anche restare fino a giugno: Conte pronto a…”

“Il mercato a costo zero dell’Inter ruota attorno a Eriksen: se il danese sarà ceduto i nerazzurri avranno le risorse per prendere un rinforzo, che potrebbe essere Gomez, in uscita dall’Atalanta; altrimenti è difficile ipotizzare una mossa di rilievo”. Apre così l’articolo del Corriere della Sera in merito al futuro dell’ex Tottenham, dal quale dipenderanno molte delle trattative in entrata per i nerazzurri. Al momento, però, si vive una fase di stallo perché lo scambio con Paredes con il PSG si è raffreddato e nemmeno l’arrivo di Pochettino dà molte speranze.

“Per questo l’Inter sta prendendo in esame anche una soluzione per ora scartata: la cessione di Eriksen con la formula del prestito e senza contropartite. In questo modo il club nerazzurro risparmierebbe l’ingaggio e consentirebbe al danese di provare ad acquistare nuovo valore”, scrive infatti il Corriere della Sera che però poi aggiunge anche un’altra possibilità. “Nello stesso tempo, si sta anche considerando la possibilità che Eriksen non si muova da Milano fino al termine della stagione: Conte è pronto a gestirlo“.

Insomma, al momento non ci sono grosse novità e, per questo, non si può escludere alcuna ipotesi.