CM – Retroscena Eriksen: “C’era l’idea di un grosso scambio che avrebbe portato all’Inter…”

Nonostante le tante voci su di lui, alla fine Christian Eriksen è rimasto all’Inter. Come vi abbiamo riportato in questi giorni, infatti, il giocatore non ha mai preso davvero in considerazione la possibilità di lasciare i nerazzurri, voglioso di giocarsi le proprie chance a disposizione di Antonio Conte. Eppure, scrive calciomercato.com:

“Eriksen non è mai stato un esubero, tuttavia è sempre stato tra i primi nomi sulla lista dei cedibili. Marotta ha provato a inserirlo in uno scambio con in Chelsea per arrivare a Kantè, ricevendo però un secco no dai Blues. Di offerte vere non ne sono arrivate. Sicuramente non sono arrivate proposte convincenti per il giocatore, che anche nelle ultime ore di mercato ha rifiutato ogni destinazione, volendo restare all’Inter“.

(Fonte: calciomercato.com)