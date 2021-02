Eriksen, svelata una proposta a sorpresa. “E uno scambio che l’Inter non avrebbe mai accettato”

Christian Eriksen è sulla buona strada per tornare, finalmente, ai suoi livelli. Il danese ora sta infatti riconquistando la fiducia di Antonio Conte, che gli ha cucito addosso il nuovo ruolo di vice-Brozovic. Ma non sono mancate le proposte, anche indecenti, per il centrocampista nerazzurro nel mese di gennaio: “Si sono mossi club inglesi – scrive Il Giorno -, francesi e anche italiani. E così nell’ombra prima c’è stato (un paio di settimane fa) il tentativo della Juve, evaporato ben presto.

Poi quello ben più maldestro della Roma, che nove giorni fa ha proposto lo scambio fra il danese e Dzeko. In verità è stato un agente molto vicino ai giallorossi a spargere in maniera avventata le fake news chiamando le redazioni “amiche”, agitando inutilmente le piazze prima di essere rimbalzato dall’Inter che mai avrebbe accettato uno scambio per nulla alla pari”, conclude il quotidiano.