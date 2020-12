Inter, scelto il sostituto di Eriksen. “Mette d’accordo tutti. Assalto già a gennaio se…”

Il mercato è ormai alle porte e all’Inter tiene banco la questione Eriksen.

L’addio del danese, infatti, potrebbe portare ad un centrocampista in entrata (scambio con Paredes) oppure quella liquidità che darebbe slancio in ottica mercato. Ed è proprio su questa seconda possibilità che nasce l’ipotesi De Paul.

“Sarà fatto un tentativo se dall’addio di Eriksen non arriverà una contropartita tecnica, ma milioni per l’acquisto del cartellino o per il prestito oneroso. Unica formula possibile il prestito per 18 mesi più diritto d’acquisto”, scrive infatti il Corriere dello Sport che poi aggiunge “De Paul mette d’accordo Conte, Marotta, Ausilio e Zanetti. Il difficile è acquistarlo senza poter investire…”.