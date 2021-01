GdS – Eriksen, l’interesse del Tottenham crea tensione con l’Inter: ecco la conferma

In casa Inter tiene banco ancora il caso Eriksen. Il centrocampista danese è ormai considerato in uscita e le ultime notizie riguardanti l’agente non aiutano.

“L’ingresso in scena del Tottenham da un lato mette adrenalina al giocatore, dall’altro crea tensione con il club: la riprova viene dall’iniziativa del suo agente che ha avviato un procedimento per vedere riconosciuti i propri pagamenti”, commenta infatti La Gazzetta dello Sport che ribadisce come queste siano scintille tipiche di situazioni così compromesse. “Ma alla lunga si ha l’impressione che i contendenti dovranno, per forza, trovare una linea comune”, chiosa il quotidiano.