Eriksen riparte dallo United, un tifoso Spurs brucia la maglia. Polemica social

"Ma il fatto di essere andato al Brentford non aveva scosso i sostenitori del Tottenham. Erano anzi contenti di aver visto il loro beniamino ancora una volta sul campo. Non è così questa volta perché si sta avvicinando ad un trasferimento dai Red Devils. Lui aveva promesso, quando è partito per Milano, che non avrebbe giocato per un altro club inglese. Un voto infranto quando è andato a giocare con il Brentford ma nessuno gli aveva rimproverato nulla. Era stato messo da parte tutto per vederlo tornare in campo. Ma non si può dire la stessa cosa del suo passaggio allo United. La notizia è stata accolta con rabbia dai tifosi egli Spurs, c'è addirittura un video che vede qualcuno bruciare la maglia del Tottenham con il suo nome dietro", si legge sul Mirror .

In realtà quella contro il danese sembra una protesta isolata di un tifoso fatta su Tik Tok. In tanti, sui social vedendo il video, hanno replicato di non essere d'accordo con un gesto violento. "A Eriksen non è stato offerto un contratto con il Tottenham e gli date la colpa per aver firmato con l'unico club tra i primi sei che glielo ha offerto? Sono totalmente disgustato da questo video e spero che il Tottenham agisca per eliminarti dai tifosi. Incitare alla rabbia e alla violenza è assurdo", scrive qualcuno. "Qualsiasi tifoso del Tottenham augurerebbe a Chris solo il meglio", ha scritto un altro. "Non mi piace lo United, ma non abbiamo rivalità particolare con loro. Eriksen è sempre un idolo per il Tottenham. Quindi è solo patetico bruciare una maglietta con il suo nome sopra", si legge in un altro tweet.