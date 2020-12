Via Eriksen, nome pronto: “Sarebbe già all’Inter se fosse andato via Brozovic”

Il futuro di Christian Eriksen pare ormai segnato. In caso di addio all’Inter a gennaio, la via più semplice per sostituirlo, secondo Tuttosport, è quella che porta a Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è da tempo nei radar nerazzurri.

Il quotidiano, infatti, sostiene che il calciatore del PSG era la prima scelta dell’Inter anche nel caso in cui la scorsa estate fosse andato via Brozovic:

“Nel caso in cui per Eriksen non ci fosse altra strada che non sia il prestito, la via più semplice porta invece a Parigi e a Leandro Paredes che già in autunno era stato individuato dall’Inter quale possibile sostituto di Brozovic qualora il croato avesse lasciato l’Inter. In questo caso Conte – oltre a trovare un altro centrocampista difensivo (in organico c’è il solo Gagliardini, almeno stante le valutazioni dell’allenatore) – potrebbe provare a “liberare” Brozovic riportandolo nel ruolo di mezzala“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)