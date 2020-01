L’esordio di Eriksen in Inter-Fiorentina? Libero: “Ipotesi da non escludere visto che Conte…”

“Christian Eriksen già in campo con l’Inter domani nei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina? Un’ipotesi da non escludere, visto che Antonio Conte, scottatissimo dopo il pareggio con il Cagliari, è ancora alle prese con la penuria di centrocampisti”. Apre così l’articolo di Libero in merito al possibile esordio di Eriksen già in Coppa Italia domani contro la Fiorentina. Il quotidiano evidenzia come i forfait di Brozovic e Gagliardini e la probabile uscita di Vecino – quest’ultimo ad un passo dall’Everton che offre 20 milioni, secondo il quotidiano – evidenzino una coperta corta a centrocampo per Conte.

CHIAVE TATTICA – In attesa dell’ufficialità, sono in molti a domandarsi quale sarà la posizione di Eriksen nello schema di Conte. Secondo Libero, “nel classico 3-5-2 “contiano” il danese può essere per caratteristiche la mezzala sinistra ideale, quel ruolo dove Sensi ha fatto scalpore fino all’infortunio e che lo stesso danese ha già dimostrato al Tottenham di saper interpretare come cucitore di gioco, come finalizzatore e assistman (sempre fra i primi 5 negli ultimi 4 anni di Premier: 12, 10, 15, 13): tanto da poterlo inquadrare anche come “numero 10” in un 3-4-1-2 che sarebbe il principale piano B. Sensi non sarebbe retrocesso, anzi andrebbe a ricoprire un’ottima alternativa sia per Eriksen sia per Brozovic, spostandosi nella posizione di regista già ricoperta a Cesena e Sassuolo”.