TS – Inter, al capolinea l’avventura di Esposito al Basilea: la ricostruzione

La ricostruzione di quanto accaduto nelle scorse ore: Sebastiano Esposito può dire addio al Basilea già a gennaio e cambiare aria

Sebastiano Esposito può dire addio al Basilea già a gennaio e cambiare aria. Il baby attaccante, in prestito dall'Inter, non attraversa un momento facile in Svizzera dopo un super inizio di stagione. E oggi Tuttosport si sofferma sul suo futuro e in particolare su quanto accaduto negli ultimi giorni.

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: "C’è aria di maretta tra Sebastiano Esposito e il Basilea. Il giovane attaccante, in prestito dall’Inter, non è stato convocato dal tecnico Rahmen per la partita di campionato di ieri che il Basilea ha pareggiato 2-2 contro il Servette. All’origine della decisione ci sarebbe il rifiuto di Esposito di entrare negli ultimi dieci minuti del match di Conference League giocato dagli svizzeri giovedì contro il Qarabag, tra l’altro, dopo essere appena tornato a disposizione, essendo stato assente da fine ottobre per infortunio muscolare. Uno screzio smentito via social da Esposito («Gente cattiva che non ha altre armi oltre all’invidia»: le parole del giocatore) ma confermato dal portavoce della squadra al quotidiano Blick e definito «Inaccettabile». A questo punto bisognerà capire se l’episodio si è concluso con la punizione e il giocatore continuerà la sua avventura Svizzera o se ci saranno strascichi che porteranno a nuovi scenari per Esposito sul mercato di gennaio", si legge su Tuttosport.