Esposito si rifiuta di entrare col Qarabag? L’allenatore non lo convoca e lo punisce

Il giocatore aveva smentito ma l'allenatore ha deciso di non convocarlo per la gara con il Servette: in Svizzera parlano di punizione

Eva A. Provenzano

Al rientro da un lungo stop nella partita di Europa League contro il Qarabag si sarebbe rifiutato di entrare in campo negli ultimi minuti. Sebastiano Esposito poi ha smentito e ha parlato di gente cattiva e invidiosa. Ma a quanto pare oggi non ha giocato proprio per quel no. Lo scrivono in Svizzera spiegando che dopo quanto accaduto per il giovane calciatore di proprietà Inter è prevista una specie di pausa di riflessione e per questo oggi non è stato convocato per la partita contro il Servette. Lo scrive il sito 20min.ch.

Anche un giornalista di Radio Basilisk ha confermato la notizia: "Oggi non convocato. Un modo per risolvere per la situazione. Ma poi si deve guardare avanti. Alla fine è un giocatore giovane. Adesso speriamo impari dal suo errore", la sua riflessione.