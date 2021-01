Di ieri le voci che parlano dell’interesse del Venezia per Esposito. Ci sono novità sull’attaccante dell’Inter che è pronto la lasciare la Spal: la trattativa con il club veneto è in via di definizione, hanno spiegato a Skysport. Salvo colpi di scena è la città lagunare la prossima meta del giovane giocatore.

(Fonte: SS24)