Esposito, 80 giorni ai box e ora il rientro: “Fiducia minata, a giugno…”

Non è un momento facile per Sebastiano Esposito in Svizzera. Il giocatore, in prestito al Basilea dall’Inter, dopo un inizio di stagione da urlo è stato costretto a fermarsi e ora deve ritrovare spazio e continuità. Così La Gazzetta dello Sport sul suo futuro: “Il brillante avvio dell’esperienza in Svizzera segnato da tre reti nelle prime sei uscite ha subito una brusca inversione di rotta a causa di ben tre infortuni (di cui due di natura muscolare) che hanno costretto Esposito a saltare la bellezza di 15 partite, restando per 80 giorni fermo lontano dai campi. Un periodo lunghissimo che ha minato la fiducia del ragazzo fino alle intemperanze delle ultime due settimane. Ma Esposito pare aver capito ed essere disposto a voltare pagina. Davanti a sé ha ancora metà stagione per far ricredere tutti, a partire dal Basilea che vanta un diritto di riscatto a giugno”, si legge.