Esposito, partenza da urlo a Basilea: ecco i piani dell’Inter sul suo futuro

La società nerazzurra ha le idee chiare sul baby attaccante, in prestito in Svizzera e in grande spolvero fin qui

Alessandro Cosattini

L'Inter ha le idee chiare sul futuro di Sebastiano Esposito. In prestito al Basilea, il baby attaccante ha già realizzato 4 gol in 5 partite nel massimo campionato svizzero. I nerazzurri osservano con grande attenzione i suoi progressi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Doveroso partire da Sebastiano Esposito, capace di prendersi la scena a Basilea dopo poco più di un mese in Svizzera. L’impatto del giovane bomber di Castellammare è stato a dir poco strepitoso, tanto da aver già collezionato 4 gol e 2 assist in undici presenze tra campionato e Conference League. Il tecnico Rahmen e il d.s. Kaufmann hanno speso belle parole per il bomber che nel 2019 stupì San Siro diventando il più giovane marcatore della storia nerazzurra dopo aver firmato il secondo debutto più precoce in Champions (dietro a Bergomi). La difficile stagione tra Ferrara e Venezia, quella scorsa, è già alle spalle e, come garantiscono da Basilea, Esposito si è ambientato immediatamente trovando un gruppo e un sistema di gioco a lui congeniali. Se gli svizzeri sono al momento secondi in campionato è soprattutto per merito suo. L’Inter lo sa e osserva con soddisfazione i suoi costanti progressi, sperando di poterlo richiamare alla base dopo avergli fatto accumulare esperienza anche in ambito europeo", si legge.

(Fonte: Gazzetta.it)